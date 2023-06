Violences urbaines : plusieurs pays mettent en garde leurs ressortissants en France

Paris a eu ses "no go zones" vantées un temps par la chaîne américaine Fox News, voilà maintenant que la France toute entière fait peur à ses voisins. Alors que des violences urbaines ont éclaté dans la plupart des grandes villes, après la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par le tir d'un policier, les professionnels du tourisme commencent à faire grise mine. D'autant qu'à l'étranger, les couvre-feux instaurés dans plusieurs communes d'Ile-de-France, l'arrêt anticipé des transports en commun et de potentielles annulations d'évènements ne rassurent guère.