Virus Nipah en Inde : pas de vaccin, forte mortalité... l'essentiel à savoir sur l'épidémie

L'Inde et le Bangladesh sont touchés trois ans plus tard, en 2001, et connaîtront plusieurs épidémies jusqu'à aujourd'hui. Au total, les deux pays déplorent respectivement plus de 50 et une centaine de décès liés au virus Nipah. Au Kerala, la maladie est régulièrement réapparue ces dernières années. Cette nouvelle épidémie représente la quatrième vague subie dans la région en seulement cinq ans. Le virus a tué 17 personnes lors d’une première apparition en 2018.