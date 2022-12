Retour "à la normale" pour les visas délivrés aux Algériens

Un retour à la "normale" depuis lundi dernier qui signifie un rétablissement de l'octroi de visas par la France aux ressortissants algériens. Car depuis le Covid-19, la France avait considérablement réduit le nombre de visas octroyés à l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, les conditionnant à des efforts de ces pays pour accepter leurs ressortissants expulsés de France. Et en septembre 2021, Paris avait décidé de réduire de 50% le nombre de visas accordés à l'Algérie et au Maroc, et de 30% pour la Tunisie. Depuis, cette normalisation de l'octroi de visas a été officialisée avec la Tunisie fin août et avec le Maroc vendredi.