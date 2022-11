Visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis : la transition énergétique au cœur des tensions

La loi IRA (Inflation Reduction Act) est axée principalement sur le climat et les dépenses sociales. Le plan prévoit plus de 430 milliards de dollars d'investissement, dont 370 milliards consacrés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Il s'agit du plus important effort jamais consenti par les États-Unis dans ce domaine. Les investissements prévus par ce plan se matérialisent par des réductions d'impôt pour les entreprises qui investissent dans l'énergie propre, ainsi que d'importantes subventions pour les voitures électriques, les batteries et les projets d'énergies renouvelables, dès lors que ces produits sont fabriqués sur le territoire américain.

Parmi les mesures emblématiques de la loi IRA : une subvention de 7500 dollars accordée aux ménages pour l'achat d'un véhicule électrique produit aux États-Unis, une autre pour les fabricants d'éoliennes et de panneaux solaires utilisant de l'acier américain ou encore une baisse d'impôt pour aider les entreprises à mener à bien leur transition énergétique.