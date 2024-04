Attendu les 6 et 7 mai, que vient faire le président chinois Xi Jinping en France ?

Le président chinois Xi Jinping est attendu en visite d'État en France les 6 et 7 mai. Au programme de sa visite : les crises internationales, dont la guerre en Ukraine, mais aussi pour la célébration des 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays.

Xi Jinping doit atterrir à Paris dimanche 5 mai au soir, pour une visite d'État de deux jours, sa première en Europe depuis la pandémie de Covid-19. "Les échanges porteront sur les crises internationales, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient, les questions commerciales, les coopérations scientifiques, culturelles et sportives ainsi que sur nos actions communes face aux enjeux globaux, notamment l’urgence climatique, la protection de la biodiversité et la situation financière des pays les plus vulnérables", a annoncé la présidence française.

Lin Jian, porte-parole de la diplomatie chinoise, a estimé pour sa part que les deux dirigeants tenteront de "faire de nouvelles contributions à la paix, à la stabilité, au développement et au progrès du monde".

La Chine, "l'acteur international qui dispose des leviers les plus importants pour changer le calcul de Moscou"

Lors de sa visite en Chine en avril 2023, Emmanuel Macron a appelé Xi Jinping à "ramener la Russie à la raison" à l'égard de l'Ukraine "et tout le monde à la table des négociations". Peu après, le président chinois a appelé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour la première fois depuis le début du conflit en février 2022. Mais les avancées diplomatiques escomptées par Paris sur le front russo-ukrainien se sont arrêtées là. "Il faut continuer d'engager la Chine qui, objectivement, est l'acteur international qui dispose des leviers les plus importants pour changer le calcul de Moscou", dont elle reste le principal allié, glisse-t-on de source diplomatique française, tout en reconnaissant qu'il ne faut pas s'attendre à un tournant majeur du jour au lendemain. Les autorités chinoises se disent officiellement neutres et appellent à une solution de paix, mais n'ont jamais condamné l'invasion russe. Le président russe Vladimir Poutine doit se rendre en Chine en mai.

Le président chinois et son épouse Peng Liyuan seront reçus le 6 mai par Emmanuel et Brigitte Macron à Paris, où un dîner d'État est prévu à l'Élysée. Le 7 mai, les deux couples se rendront dans les Hautes-Pyrénées où le chef de l'État français veut partager un moment plus intime avec son homologue.

L'an dernier, Xi Jinping a reçu Emmanuel Macron à Canton pour une cérémonie du thé dans la résidence du gouverneur de la province du Guangdong, où son père, Xi Zhongxun, a vécu quand il occupait ce poste de 1978 à 1981.