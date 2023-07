Unesco, Mont-Saint-Michel, cimetière américain… Le programme détaillé de Jill Biden en France

Pour sa première venue officielle en France, l'agenda de ces prochains jours est d'ores et déjà connu. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec le personnel de l'ambassade des États-Unis à Paris et leurs familles. Mardi, elle retrouvera l'épouse du chef de l'État français, Brigitte Macron, au palais de l'Élysée. Les deux femmes se sont déjà rencontrées à plusieurs reprises : lors d'un sommet du G20 en 2021 à Rome, elles avaient passé plus d'une heure en tête-à-tête dans un café de la ville. Jill Biden décrit d'ailleurs sa relation avec Brigitte Macron comme celle de "deux amies ensemble, comme des sœurs".