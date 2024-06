Vladimir Poutine doit arriver ce mardi à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant Kim Jong Un. Une visite qui devrait encore resserrer les liens entre ces deux pays, tant l'un a besoin de l'autre sur la scène internationale. Explications.

La lune de miel entre Vladimir Poutine et Kim Jong Un se poursuit. Neuf mois après la visite du dictateur nord-coréen dans l'Extrême-Orient russe, c'est au tour du maitre du Kremlin de recevoir les honneurs de Pyongyang. Au programme : la probable signature d'un accord de partenariat stratégique qui devrait permettre aux deux hommes de combler leurs lacunes dans des domaines diamétralement opposés.

Du côté de la Russie, l'immense arsenal de la Corée du Nord constitue une aubaine à l'heure où la guerre en Ukraine s'inscrit dans la durée et que Vladimir Poutine est devenu un paria sur la scène internationale. Le conflit est d'ailleurs à l'origine de cette union : Moscou et Pyongyang sont alliés depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953), mais se sont rapprochés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

"Poutine a besoin de soutien matériel"

Ce voyage en Corée du Nord confirme "la dynamique entre Moscou et Pyongyang", a analysé ce mardi sur LCI Olivier Guillard. Selon le chercheur associé à l'Institut d'Études de géopolitique appliquée, "Vladimir Poutine, dans sa logique d'opération spéciale en Ukraine, parie sur le long terme et a besoin de soutien matériel. D'après les services de renseignements américains et sud-coréens mais aussi japonais, il a besoin de 12.000 containeurs d'armement". Début mars, la diplomatie sud-coréenne avait d'ailleurs révélé que 7000 d'entre eux avaient déjà transité.

Un sentiment partagé par les Occidentaux, selon lesquels Pyongyang a puisé dans ses vastes stocks de munitions pour ravitailler massivement la Russie. Le Pentagone a d'ailleurs accusé la semaine dernière Moscou d'user de missiles balistiques nord-coréens en Ukraine. Des analystes mettent également en garde contre l'intensification des essais et de la production de missiles d'artillerie et de croisière par la Corée du Nord, qui dispose de l'arme nucléaire, en vue de futures livraisons d'armes.

Concrètement, Moscou serait surtout intéressé par des obus d'artillerie : "La Corée du Nord détient vraisemblablement les plus gros stocks d'obus d'artillerie de l'époque soviétique, qui pourraient être utilisés pour reconstituer les stocks russes appauvris par la guerre en Ukraine", a expliqué à l'AFP Joseph Dempsey, chercheur à l'Institut international d'études stratégiques. Outre des munitions, Kim Jong Un pourrait aussi fournir des chars. "La Russie a perdu presque les trois quarts des engins qu'elle avait au début du conflit", avait noté le général Desportes sur LCI il y a quelques mois. "Or, la Corée du Nord en a beaucoup : c'est la plus grande flotte de chars anciens."

La Corée du Nord, devenue le bras armé de Moscou, bénéficie en retour de l'expertise russe pour son programme de satellites militaires. En novembre, le pays reclus est parvenu à mettre en orbite l'un de ses appareils espions, la Corée du Sud y voyant la main de Moscou. En outre, la Russie a aussi envoyé de l'aide alimentaire à Pyongyang, le pays connaissant des famines à répétition depuis des décennies. Les liens entre les deux voisins sont également diplomatiques : la Russie a apposé en mars son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la surveillance des violations présumées des sanctions internationales visant la Corée du Nord.