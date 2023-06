Visite du prince héritier saoudien : le château Louis XIV, la demeure XXL de "MBS" en France

Se voulant une mini-réplique du fabuleux château de Versailles tout proche, elle allie architecture du XVIIe et technologie moderne, avec des fontaines contrôlables par iPhone, une salle de cinéma, un aquarium géant… "On y trouve des parterres de fleurs et des haies de buis brodées, des jeux de perspective, des ifs topiaires taillés en petites pyramides, un labyrinthe d’arbres, une petite ferme avec des chèvres, et des écuries", liste aussi le site de Cogemad. Le château comporte également plusieurs piscines et une cave à vin.