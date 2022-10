Vladimir Poutine a 70 ans : de Leningrad au Kremlin, son parcours en dix dates

Le président russe annonce une "opération militaire spéciale" pour défendre les régions séparatistes de Lougansk et Donetsk dans le Donbass, le bassin minier à l'est de l'Ukraine, dont il vient de reconnaître l'indépendance. Il dit vouloir "dénazifier" l'Ukraine et exige la garantie que Kiev n'entrera jamais dans l'Otan.