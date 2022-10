70 ans de Vladimir Poutine : le jour où Boris Eltsine lui a donné les clés du Kremlin

Une passation de pouvoir acceptée à la mi-journée par l'intéressé. "Je me présenterai sans aucun doute au poste de président de la Russie", confirme ainsi Vladimir Poutine. Celle-ci aura même lieu dès le 31 décembre 1999, après la démission surprise de Boris Eltsine, touché par des problèmes de santé et fragilisé par plusieurs séjours à l'hôpital. "Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour la dernière fois en tant que président. J'y ai réfléchi longtemps et péniblement. En ce dernier jour du siècle sortant, je démissionne", lance-t-il à la télévision.

Son remplaçant jusqu'à l'élection du 26 mars 2000 est tout trouvé. "J'ai chargé le chef du gouvernement Vladimir Poutine de prendre mes fonctions", déclare Boris Eltsine. "Dans trois mois, le peuple décidera." Au plus haut dans les sondages avec 52% d'opinions favorables, l'ancien patron des services-secrets russes prend donc la route du Kremlin à la place de celui qui est alors plus impopulaire que jamais (6% d'opinions favorables).