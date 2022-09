Vladimir Poutine est-il toujours décoré du plus haut grade de la Légion d’honneur ?

"La Légion d’honneur fait partie du patrimoine national. Institution contemporaine, populaire, vivante, elle incarne des valeurs fortes liées à l’histoire de France." Ces mots sont ceux de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur, qui précise que cette distinction "forgée par les soubresauts de l’histoire a [...] survécu aux changements de régimes, [...] a dépassé les polémiques et s’est adaptée aux mutations de la société". Délivrée à ces citoyens français, elle honore parfois également des personnalités étrangères. Parmi lesquelles Vladimir Poutine ?

Sur les réseaux sociaux, un internaute déplore que le dirigeant russe soit "toujours titulaire de la plus haute décoration française : la Grand-Croix de la Légion d'Honneur", et ce alors que "nous sommes au 208e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie". Une décoration décernée par Jacques Chirac et qui n'a depuis pas été remise en cause.