Vladimir Poutine et la Russie sont-ils "plus isolés que jamais", comme le dit Joe Biden ?

Outre la Chine et l'Inde, on constate que rares sont les pays ailleurs en Asie à défendre aujourd'hui explicitement l'Ukraine. Le Népal fait ainsi exception, quand la très grande majorité des dirigeants réagissent sans se risquer à une condamnation. Notons toutefois que le Japon et la Corée du Sud, tout comme Taïwan, ont dénoncé cette invasion et annoncé des sanctions.

En Afrique, aucun pays n'a soutenu Vladimir Poutine et la Russie. Le Mali, qui accueille officieusement sur son sol le groupe paramilitaire russe "Wagner" pour assurer sa défense, n'a pas condamné l'invasion en Ukraine, au contraire de plusieurs de ses voisins. En l'occurrence les pays situés sur un axe côtier Sénégal-Bénin, parmi lesquels la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Ailleurs en Afrique, la position dominante consiste plutôt à ne pas réagir officiellement ou à éviter d'afficher un soutien à un camp en particulier.

Interrogé par RFI, le chercheur camerounais Paul-Simon Handy a livré des pistes pour expliquer l'apparente neutralité qui prédomine en Afrique. Un "silence" selon ses mots, qui "peut être expliqué par la tradition de non-alignement héritée de la Guerre froide, qui pousse plusieurs États à garder une sorte d’équidistance envers les superpuissances, surtout lorsque celles-ci s’affrontent". Il glisse aussi que "les Africains vivent beaucoup avec des conflits au quotidien et se prêtent assez mal à cette forme de caporalisation de l’émotion et de l’indignation, car, s’il fallait s’indigner pour chaque crise, on ne s’en sortirait plus". Enfin, le spécialiste estime que l'image de Vladimir Poutine renvoyée au fil du temps fait l'objet, en Afrique, "d’une admiration assez forte" chez certains dirigeants. Et pour cause : "il représente les attributs de l’homme fort". Une image liée entre autres au fait qu'il "pratique le karaté" ou tienne "un discours très martial".