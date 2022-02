Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des régions séparatistes prorusses en Ukraine

Le président français Emmanuel Macron a de son côté convoqué lundi un conseil de défense et de sécurité nationale pour examiner la situation entre l'Ukraine et la Russie, a annoncé l'Elysée. Le conseil de défense, qui se réunit habituellement avant les conseils des ministres à l'Elysée, rassemble les principaux ministres et hauts responsables chargés des questions de défense et de sécurité.