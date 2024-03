Vladimir Poutine réélu à près de 88% : quel score avait-il obtenu lors des précédentes élections ?

Vladimir Poutine a été réélu à 87,97% des voix, après le dépouillement d'un premier quart des bulletins dimanche en début de soirée. Son score n'a fait qu'augmenter depuis sa première élection en 2000. En 2018, il avait récolté près de 78% des voix.

Réélu sans surprise ce dimanche pour un cinquième mandat, Vladimir Poutine a récolté 87,97% des voix, d'après le dépouillement des bulletins de 24% des bureaux de vote, dimanche en début de soirée. C'est un peu plus que ce que prévoyaient les sondages. Et surtout, c'est dix points de plus que ce qu'il avait remporté lors de la précédente élection en 2018.

L'actuel président russe a accédé au pouvoir en 2000 en remportant 53,44% des voix, contre 29% pour son principal opposant. Quatre ans plus tard, le vote pour Vladimir Poutine a bondi à 71,91%. Parmi ses cinq opposants, un seul avait récolté plus de 10% des voix.

Le score de Vladimir Poutine aux élections présidentielles en Russie - Capture LCI

78% des voix il y a six ans

En 2008, alors qu'il était censé se retirer du pouvoir après avoir effectué deux mandats, Vladimir Poutine a laissé la place à la tête de son parti à son ancien Premier ministre Dmitri Medvedev, qui a obtenu un score similaire : 71,25%. Quatre ans plus tard, en 2012, Vladimir Poutine est redevenu président en obtenant 64,35% des voix. C'est la seule fois où son score a été en baisse.

Après l'allongement du mandat présidentiel de quatre à six ans, il est resté au pouvoir jusqu'en 2018. Vladimir Poutine a alors été réélu à 77,53%, tandis que le score le plus élevé parmi ses adversaires était un peu en dessous de 12%.

Pour sa cinquième élection, le nombre des opposants à Vladimir Poutine est au plus bas, avec seulement trois autres options pour les votants, contre sept en 2018. Quant au taux de participation, 68% avaient voté il y a six ans, et ils avaient été 64% en 2012.