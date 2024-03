Vladimir Poutine réélu en Russie : quels pays soutiennent sa victoire et lesquels la dénoncent ?

La réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie a suscité des réactions contrastées selon les régions du monde. Les alliés occidentaux de l'Ukraine, comme l'Union européenne, le Canada ou le Royaume-Uni, ont critiqué la réélection du dirigeant russe. À l'inverse, certaines grandes puissances, comme la Chine ou l'Inde, l'ont félicité à l'issue du scrutin.

Une planète divisée après la réélection de Vladimir Poutine. Le dirigeant a été reconduit, dimanche 17 mars, à la tête de la Russie au terme d'un scrutin gagné d'avance. Ce dernier s'est félicité d'une Fédération "consolidée" après sa victoire avec plus de 87% des voix, face à trois candidats tolérés par le pouvoir et une opposition décimée. Après ce résultat, la plupart des pays occidentaux et alliés de l'Ukraine ont décrié les conditions de vote imposées aux électeurs russes. D'autre part, de nombreuses puissances, comme l'Inde ou la Chine, ont salué la reconduction du maître du Kremlin.

Faisant face à l'invasion russe depuis février 2022, l'Ukraine a déploré dimanche une présidentielle sans "aucune légitimité". Son président, Volodymyr Zelensky, a souligné que Vladimir Poutine était "ivre de pouvoir et fait tout ce qu'il peut pour régner éternellement". État frontalier du pays envahi et également soumise à l'influence de Moscou dans sa région séparatiste de Transnistrie, la Moldavie a elle aussi dénoncé cette nouvelle victoire. "Ce n'est pas la démocratie et ce n'est pas ce que nous voulons construire ici", a pointé sa présidente, Maia Sandu.

Une victoire basée sur "la répression et l'intimidation", selon l'UE

La majorité des pays occidentaux, par ailleurs alliés de Kiev dans sa guerre face à son voisin russe, ont eux aussi déjà réagi. Ce lundi, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que la victoire du dirigeant russe était basée sur "la répression et l'intimidation" et n'avait "pas été un scrutin libre et juste". Une position semblable à celle de la France, le Quai d'Orsay regrettant que "les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique" n'aient "une nouvelle fois" pas été réunies en Russie. Les États-Unis ont pour leur part condamné "un processus incroyablement antidémocratique". "Je pense qu'on peut dire qu'il n'y aura probablement pas d'appel de félicitations de la part des États-Unis", a poursuivi Vedant Patel, porte-parole du département d'État américain.

De son côté, l'Allemagne a dénoncé un scrutin "sans choix" montrant "l'action infâme de Poutine contre son propre peuple", tout comme la Pologne, qui évoque "une élection pas légale, libre et équitable". Pour le Royaume-Uni, lié à l'Ukraine par un accord de sécurité signé en début d'année, le scrutin montre "l'ampleur de la répression" en Russie, a insisté le ministre des Affaires étrangères David Cameron. Le Canada s'est dit, lui, "profondément préoccupé par les irrégularités du processus électoral", tout comme la République tchèque ou la Norvège, entre autres.

À noter une voix dissonante parmi les alliés de l'Ukraine : l'Italie, dont le gouvernement est lui-même divisé après la réélection de Vladimir Poutine. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a estimé dimanche sur le réseau social X que "les élections en Russie n’ont été ni libres ni régulières". Mais Matteo Salvini, vice-Premier ministre du pays et chef de file du mouvement d'extrême droite de la Ligue, s'est lui montré moins offensif, assurant que "les Russes ont voté" et que "quand un peuple vote, il a toujours raison".

Pour la Chine, une réélection qui "prouve le plein soutien des Russes"

D'autres puissances importantes, bien plus conciliantes vis-à-vis de l'offensive russe en Ukraine, ont plutôt salué la reconduction de Vladimir Poutine au Kremlin. "Votre réélection prouve le plein soutien des Russes", a estimé lundi le président de la Chine, Xi Jinping. Son rival régional, l'Inde, a également félicité l'autocrate russe. Son Premier ministre, Narendra Modi, a ainsi appelé "à renforcer encore davantage le durable partenariat spécial et privilégié entre l'Inde et la Russie dans les années à venir".

En Amérique latine, le chef d'État russe bénéficie toujours du soutien de nombreux gouvernements. "Notre frère aîné a triomphé, ce qui est de bon augure pour le monde", a pour sa part estimé le président du Venezuela, Nicolás Maduro. Le Nicaragua, la Bolivie ou encore Cuba lui ont apporté leur soutien. Des félicitations partagées avec certains pays du golfe Persique, comme les Émirats arabes unis, le Qatar ou Bahreïn. Le président de l'Iran, Ebrahim Raïssi, a aussi complimenté Vladimir Poutine "pour sa solide victoire".

En Afrique, le Tchad et le Niger, qui a connu un coup d'État l'été dernier, ont tous deux salué de manière "chaleureuse" la première place du président russe à l'issue du scrutin. Le dictateur Bachar al-Assad, en pouvoir en Syrie depuis 2000 et fervent soutien de Vladimir Poutine, a souligné la "grande confiance du peuple russe" en son homologue du Kremlin. Enfin, l'autocrate Kim Jong Un, qui, avec la Corée du Nord, fournirait en armes la Russie dans sa guerre avec l'Ukraine, a lui félicité le dirigeant pour "l'unité sociale et politique" qu'il incarne.