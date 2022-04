Vladimir Poutine souffre-t-il d'un cancer ?

Pour en arriver à cette conclusion, le site d'investigation Proekt, a expliqué sa méthode. Ils ont scruté les allers-retours de Vladimir Poutine dans sa résidence de Sotchi sur les quatre dernières années et ils ont épluché les factures des hôtels où sont censés séjourner les médecins de l'hôpital de la région. Ils ont ainsi pu constater que ces trois hommes séjournaient à Sotchi exactement à chaque fois que le maître du Kremlin y était. En mettant tous ces éléments bout à bout, le site conclut que Vladimir Poutine souffrirait d'un cancer de la thyroïde, ce qui pourrait expliquer d'éventuelles transformations physiques constatées lors de ses apparitions publiques.

Pour le professeur David Khayat, oncologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris : "Dans la mesure où il y a un cancérologue qui est venu 35 fois, c'est qu'il y a un cancer. Si l'information est vraie, il y a un cancer", affirme-t-il sur LCI. Et d'ajouter : "Tous les cancers ne nécessitent pas de chimiothérapie. Beaucoup se traitent par de la chirurgie, des rayons, des comprimés, de l'immunothérapie... Il y a de nombreux médicaments contre le cancer qui ne sont pas de la chimio et donc qui ne font pas perdre les cheveux et ne donnent pas de stigmates".