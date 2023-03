Avions de chasse, mandat d'arrêt "historique" contre Poutine... Le point sur la situation en Ukraine

Une décision qui "fera date". Du côté de l'occident, les chefs d'États ont tous salué la décision "historique" de la CPI. Pour Volodymyr Zelensky, elle marque "le début d'une responsabilité historique", quand son homologue américain décrit un "signal très fort" et "justifié", bien que Washington ne reconnaisse pas non plus cette cour internationale. Le chef de la diplomatie européenne s'est quant à lui félicité pour cette "décision importante" et le Royaume-Uni a évoqué une mesure qui va "obliger ceux qui sont au sommet du régime russe, y compris Vladimir Poutine, à rendre des comptes". Enfin, la diplomatie française a salué une décision qui "fera date". "Aucun responsable de crimes commis par la Russie en Ukraine, quel que soit son statut, ne doit échapper à la justice", a rappelé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.