Voici pourquoi ces images de l'univers captées par le télescope James Webb remontent à 13 milliards d’années

Car observer dans l'espace, c'est du même coup observer dans le temps. Comme la lumière se déplace à une vitesse finie (près de 300.000 km/s), plus les astres que nous observons se situent loin dans l'espace, plus ils se situent loin dans le temps. Le décalage n'est alors mesurable qu'avec des instruments de très grande précision. Prenons la Lune, par exemple, sa distance est de 385.000 km et sa lumière met un peu plus d'une seconde à nous parvenir. Nous la voyons donc toujours une seconde dans le passé.

"Quant au Soleil, on le voit tel qu'il était 8 minutes auparavant parce que la lumière met 8 minutes à nous arriver", explique à TF1Info Olivier La Marle, responsable du programme Sciences de l'univers au CNES. Et d'ajouter : "Un des grands challenges de l'astronomie, c'est justement de mesurer la distance et l'âge d'une galaxie. Et on le fait en décomposant la lumière, en regardant la quantité de lumière dans chacune des étoiles par exemple. On en fait une courbe ; et les creux et les bosses, les scientifiques sont capables de les interpréter pour déterminer l'âge de cette galaxie. Plus elle est vieille, plus sa lumière a mis du temps à nous parvenir".