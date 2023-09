Voitures électriques : l'UE s'attaque au protectionnisme chinois, Pékin fulmine

La mise en garde est claire. Après l'annonce de l'ouverture d'une enquête sur les subventions publiques chinoises aux automobiles électriques, mercredi, par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Pékin a réagi ce jeudi.

Dans un communiqué, le ministère chinois du Commerce fustige cette mesure "prise au nom d'une concurrence loyale" et prévient qu'elle "aura un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Union européenne".

Dans un discours au Parlement européen, mercredi, Ursula von der Leyen, a dénoncé "des marchés mondiaux", aujourd'hui "inondés de voitures électriques chinoises bon marché, dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives".