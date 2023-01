Vol MH17 : de nouvelles découvertes bientôt révélées

Les juges néerlandais ont conclu que les Russes Igor Guirkine et Sergueï Doubinski et l'Ukrainien Leonid Khartchenko étaient membres de la RPD séparatiste et que le groupe était contrôlé par Moscou, mais qu'il n'était pas clair qui avait effectivement utilisé le système de missiles BUK lorsque l'avion a été abattu.

Les 298 passagers et membres d'équipage ont été tués lorsque l'appareil reliant Amsterdam à Kuala Lumpur a été touché au-dessus de l'Est de l'Ukraine tenue par les séparatistes pro-russes le 17 juillet 2014. La JIT comprend des membres des Pays-Bas, d'Australie, de Belgique, de Malaisie et d'Ukraine, les pays les plus touchés par le crash.