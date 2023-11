Volcan en Islande : il y a 240 ans, une éruption décimait la quasi-totalité du bétail de l'île

En Islande, l'éruption du volcan Fagradalsfjall pourrait être imminente, selon les spécialistes. Ce qui rappelle un événement marquant de l'histoire de l'île : entre 1783 et 1784, l'éruption d'un autre volcan, le Laki, avait tué la plupart du bétail. Les cendres se propagèrent alors au-dessus de l'Europe pendant plusieurs mois, tuant des milliers de personnes.

C'est une catastrophe qui a marqué l'histoire de l'Islande. Entre juin 1783 et février 1784, l'éruption du volcan Lakagígar, plus communément surnommé Laki, a profondément marqué l'île polaire. Alors que le pays se prépare à l'éventuelle éruption du Fagradalsfjall, les conséquences désastreuses de l'explosion du Laki, il y a 240 ans, rappellent le passé volcanique de l'île, habituée à ce genre de phénomène naturel. Mais l'éruption datant du XVIIIe siècle se distingue toutefois par son ampleur.

À l'époque, l'éruption du Laki dure huit mois. Ce volcan, au sud de l'île, éjecte de la lave et de puissants gaz toxiques à travers les 130 cratères qui se forment au-dessus de la fissure de la Terre. Les conséquences sur la vie des Islandais sont terribles : les vapeurs toxiques rejetées par le Laki empoisonnent une grande partie des bêtes de l'île. "80% du cheptel ovin, 50% des bovins et 50% des chevaux" est tué à cause de cet air pollué, estime une équipe de chercheurs du CNRS et de plusieurs universités internationales, qui a enquêté sur le sujet il y a quelques années.

Un nuage contaminant les habitants de plusieurs pays d'Europe

Conséquence : 20% de la population est également décimée, notamment à cause de la famine liée à la mort de tous ces animaux. "Le Laki libère autant de gaz que toute l’industrie européenne en un an et en quelques heures", estiment les spécialistes. Le nuage s'étend rapidement sur l'ensemble de l'Islande, puis de l'Europe. Dans plusieurs pays, des malades souffrent des cendres propulsées jusque sur le Vieux continent. Selon des documents retrouvés depuis par les historiens, la surmortalité suivant la catastrophe s'établit à 30% en Angleterre et en France durant les mois suivants.

Pendant plusieurs années, le climat est perturbé par le nuage islandais, dont les poussières occultent le Soleil. Dans une interview accordée à Sud-Ouest en 2010, l'historien du climat Emmanuel Garnier, qui a travaillé sur l'éruption du Laki et ses répercussions, rappelait que cet événement s'est ensuite par "traduit par un hiver extrêmement sévère" en Europe. "Pour l'anecdote, Marie-Antoinette avait interdit que l'on dégage les rues de Paris pour laisser aux courtisans le loisir de faire du traîneau, précisait alors le chercheur. Ce fut une grosse erreur en matière de gestion de crise, mais la monarchie se rattrapera en apportant une aide conséquente aux sinistrés."

Une situation de ce type pourrait-elle se reproduire avec la probable éruption attendue ces prochains jours ? Selon Phil Collins, un géologue interrogé par l'AFP, ce scénario paraît en réalité "peu probable". En 2010, l'éruption de l’Eyjafjallajökull, un autre volcan islandais, avait aussi dégagé un épais nuage de poussière au-dessus de l'Europe. Il avait alors conduit à l'annulation de plus de 100.000 vols.