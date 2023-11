Risque d'éruption en Islande : pourquoi le volcan Fagradalsfjall provoque-t-il des séismes à répétition ?

Une rivière de magma relié au volcan Fagradalsfjall est à l'origine des milliers de séismes qui frappent l'Islande depuis plusieurs jours. En se déplaçant sous la croûte terrestre, ces roches en fusion - à l'état quasiment liquide - provoquent des secousses en surface.

Un tunnel de magma et des séismes à répétition. Un volcan islandais, qui menace d'entrer en éruption d'un moment à l'autre, risque d'endommager gravement la ville islandaise de Grindavik, dans la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest du pays. Les autorités ont ordonné tôt samedi l'évacuation des quelque 4000 habitants de cette localité portuaire située à quelques dizaines de kilomètres de la capitale Reykjavik. Depuis 2021, trois éruptions ont eu lieu sur la péninsule, en mars 2021, puis en août 2022 et en juillet 2023.

Le week-end dernier, l'Office météorologique d’Islande (IMO) a indiqué avoir détecté, à une profondeur de 800 m, une rivière longue de 14,5 km comportant du magma relié au volcan Fagradalsfjall qui, s'il remontait à la surface, pourrait déclencher une éruption. "Il y a un risque imminent d’éruption de magma à partir de ce dyke (le nom anglais donné à ce tunnel de magma, ndlr). La question étant à quel endroit le long de ces 15 km sera créée la bouche d'éruption", déclarait mardi sur LCI Edouard Kaminski, volcanologue à l’Institut de physique du Globe de Paris (IPGP).

25.000 tremblements de terre depuis le 25 octobre

Le plus souvent, les séismes se produisent sous l'effet de la tectonique des plaques, qui se déplacent sur la surface du globe terrestre et s'entrechoquent, ce qui provoque des secousses. Mais ces tremblements de terre peuvent aussi être générés par le déplacement du magma sous la croûte terrestre, explique la BBC. La roche en fusion, dont la température est comprise entre 600°C et 1200°C, provoque des fissures dans la roche en remontant vers la surface, ce qui se traduit par une sismicité accrue.

Sur son site internet, l'Office météorologique d’Islande indique avoir enregistré plus de 25.000 tremblements de terre dans la zone depuis le 25 octobre, dont le plus important était de magnitude 5,1 (le 10 novembre). Ces séismes à répétition ont endommagé des routes et des bâtiments à Grindavik et dans ses environs. Et une grande fissure a également déchiré les greens du terrain de golf de la ville, une image largement partagée sur les réseaux sociaux. La probabilité d'une éruption est toujours considérée comme élevée par les autorités islandaises.