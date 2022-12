Avant Zelensky, Hitler nommé "personnalité de l'année" par "Time" ?

Au cours des décennies passées, on constate que des figures assez consensuelles ont été nommées. Que ce soit des papes (Jean-Paul II, François...), la reine Elizabeth II ou bien encore les astronautes de la mission Apollo 8. En revanche, des figures bien plus controversées ont été mises en avant par Time. Le leader chinois Deng Xiaoping, à deux reprises, l'ayatollah Khomeini, ou bien... Vladimir Poutine. En 2007, Time l'avait choisi et livrait du leader russe un portrait contrasté. "C'est un nouveau tsar de Russie et il est dangereux dans le sens où il ne se soucie pas des libertés civiles ; il ne se soucie pas de la liberté d'expression ; il se soucie de la stabilité. Mais la stabilité est ce dont la Russie avait besoin et c'est pourquoi les Russes l'adorent", pouvait-on lire.