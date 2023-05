"Volt Typhoon" : ce que l'on sait de la cyberattaque qui a visé les États-Unis

"C'est ce que j'appellerais une cyberactivité basse et lente", a détaillé jeudi 25 mai un représentant de la société australienne CyberCX. "C'est comme quelqu'un qui porte une veste de camouflage et un fusil de tireur d'élite. On ne le voit pas, il n'est pas là." Une fois à l'intérieur, les intrus peuvent voler des informations. "Mais cela leur donne aussi la possibilité de mener des actions destructrices à un stade ultérieur."

Le pirate peut notamment utiliser des outils d'administration légitimes pour pénétrer le système et y insérer des scripts ou du code malfaisants. Ce type d'intrusion est beaucoup plus efficace que celles utilisant des logiciels malveillants, lesquels sont plus aisément détectables.