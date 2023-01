VIDÉO - Vous souhaitez vous installer à l'étranger ? Voici les pays où on vit le mieux selon les expatriés

Depuis dix ans, HSBC mène une étude sur les expatriés intitulée "Expat' explor". Cette année, elle a sondé 27.587 expatriés de 159 pays par le biais d’un questionnaire en ligne en partenariat avec YouGov en mars et avril 2017. Les résultats viennent de tomber et ils sont assez surprenants. Cette étude, qui s'intéresse à la vie des expatriés, révèle notamment les motivations qui poussent les expatriés du monde entier à s'installer dans un autre pays. On apprend également que la France demeure une destination attirante et également, les pays dans lesquels, on fait la culbute de salaire la plus importante.