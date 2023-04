VOYAGE - Allemagne : weekend à Leipzig, ancienne cité industrielle en plein renouveau

Au XXᵉ siècle, Leipzig était une ville industrielle. Mais ici, les usines et leurs cheminées sont restées debout après leur fermeture. C’est le cas de l'immense Spinnerei, visitée par notre équipe, qui a été sauvée par un collectif d’artistes. Dans une ambiance post-industrielle, on peut même y dormir pour une centaine d’euros la nuit. Mais cette ville ne se résume pas à son passé industriel, comme on le découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article.