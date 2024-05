En France à partir de dimanche soir, quel programme pour Xi Jinping ?

Le président chinois, Xi Jinping, est attendu en France, à partir de dimanche soir. Au cours de sa visite d'État, les 6 et 7 mai, il sera notamment accueilli aux Invalides et au théâtre Marigny, mais aussi dans les Hautes-Pyrénées. Cette venue en France du leader chinois intervient un an après le déplacement en Chine d'Emmanuel Macron.

C'est sa première venue en Europe depuis l'épidémie de Covid-19. Le président chinois Xi Jinping est attendu à l'aéroport de Paris-Orly (Val-de-Marne), dimanche soir, pour le début d'une visite d'État en France de deux jours, lundi 6 et mardi 7 mai. Il s'agit seulement de la deuxième fois que le leader chinois est reçu dans ce cadre officiel depuis l'arrivée au pouvoir de son homologue français, Emmanuel Macron, en 2017. Xi Jinping a en effet déjà effectué un tel voyage dans l'Hexagone en 2019, à l'occasion des 55 ans des relations diplomatiques franco-chinoises.

À l'époque, ce dernier avait d'abord été reçu par le président de la République pour un dîner d'exception à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), avant de rejoindre Paris pour une grande rencontre européenne. Cette fois, le président chinois fera bien son arrivée dans la capitale française, où il restera au début de son séjour. Il sera accueilli à son arrivée par le Premier ministre, Gabriel Attal, au pavillon de l'aéroport parisien. Il rejoindra ensuite le XVIᵉ arrondissement de Paris et l'hôtel Peninsula pour y passer la nuit.

Cérémonie aux Invalides puis dîner d'État

Le lendemain matin, lundi 6 mai, Xi Jinping aura cette fois rendez-vous avec le président de la République au palais de l'Élysée. Les deux hommes s'entretiendront en privé, puis en compagnie de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Après ces discussions, les deux chefs d'État se rendront aux Invalides pour une cérémonie d'accueil officielle. Les hymnes chinois et français seront joués par la Garde républicaine, avant de nombreuses obligations protocolaires, en ce 60ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Plus tard dans l'après-midi, Xi Jinping et Emmanuel Macron seront de retour au palais de l'Élysée, pour de nouveaux entretiens. Ils s'exprimeront aussi devant la presse à 17h45. Les deux présidents se rendront alors jusqu'au théâtre Marigny, tout proche, à l'occasion des rencontres économiques franco-chinoises qui y seront organisées. Ils prononceront tous les deux un discours de clôture pour marquer la fin de cet événement. L'épouse du président chinois, Peng Liyuan, sera quant à elle reçue en parallèle par la Première dame Brigitte Macron. Au programme, selon Europe 1 ? Visite du musée d'Orsay puis possible déplacement au siège de l'Unesco. Enfin, la soirée se conclura par un dîner d'État, toujours à l'Élysée.

Visite dans les Pyrénées

Le lendemain, Emmanuel Macron emmènera Xi Jinping dans les Hautes-Pyrénées. Tous deux atterriront à l'aéroport de Tarbes-Lourdes Pyrénées en fin de mâtinée. Dans la région de sa grand-mère maternelle, décédée en 2013, le président français fera découvrir au dirigeant chinois cette région montagneuse chère à son cœur. Un déjeuner sera organisé au col du Tourmalet, dont les pentes abruptes sont bien connues par les coureurs du Tour de France, qui les gravissent régulièrement. Xi Jinping quittera le territoire français en fin d'après-midi, toujours depuis l'aéroport de Tarbes.

Cette visite en France s'inscrit dans le cadre d'une grande tournée européenne du président chinois. Jusqu'au 10 mai, il poursuivra en effet son voyage en Serbie puis en Hongrie pour deux autres étapes diplomatiques.