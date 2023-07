"Les ingérences se multiplient" en Océanie, déplore Emmanuel Macron depuis le Vanuatu

Malgré ces déclarations, le président français n'a eu cesse, dans le même temps, de vanter les mérites de la France, une "puissance d'équilibre" selon lui dans le Pacifique, présente notamment avec la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie. Et le président français a mis l'accent sur l'environnement au Vanuatu, "seul pays indépendant francophone" de la région, comme l'a rappelé son Premier ministre Ishmael Kalsakau. Emmanuel Macron a ainsi défendu sa propre initiative, le "Pacte de Paris pour les peuples et la planète" lancé en juin, censé refonder le système financier mondial afin qu'il permette de lutter à la fois contre le réchauffement et la pauvreté.