La France, championne du monde des passeports "les plus puissants"

Chaque année, l'entreprise Henley & Partners classe tous les passeports pour déterminer le "plus puissant du monde". En 2024, six pays figurent à la première place. Parmi eux… la France !

Qui a dit que la France n'était plus championne du monde ? Au sujet des passeports, personne ne fait mieux que l'Hexagone. D'après l'entreprise Henley & Partners, qui classe chaque année les pays en fonction de "la puissance" de leur passeport, la France trône à la première place.

194 destinations accessibles

Selon cette même source, avec un passeport français, 194 destinations sont atteignables sans souci. Une première place partagée avec l'Allemagne, l'Italie, le Japon, Singapour et l'Espagne (194 également). La France fait mieux qu'en 2023, où elle atteignait la sixième place.

Les pays européens demeurent en bonne position. Avec 193 destinations accessibles, la Finlande et la Suède accompagnent la Corée du Sud à la deuxième place, tandis l'Autriche, le Danemark, l'Irlande et les Pays-Bas figurent sur la dernière marche du podium (192), suivis par la Belgique, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et le Royaume-Uni (191).

Comme en 2023, l'Afghanistan ferme la marche. Seules 28 destinations sont accessibles avec un passeport de ce pays, marqué par le retour au pouvoir des talibans en août 2021. La Corée du Nord, souvent décrite comme le pays le plus fermé au monde, fait un peu mieux, avec une quarantaine de destinations possibles.