VOYAGE - Un week-end à Berne, ou l'art de prendre son temps

TF1 vous emmène en week-end à Berne, en Suisse, une des capitales européennes les plus vertes. Les rues de cette petite ville germanophone sont une invitation à prendre son temps.

À Berne, on prend le temps de flâner sous les arcades de la vieille ville, classées au patrimoine mondial de l'Unesco, et de se laisser porter par la rivière, été comme hiver. Une étude très sérieuse annonce même qu'ici les habitants marchent plus lentement qu'ailleurs en Suisse.

Un ascenseur Eiffel, en fonction depuis 115 ans

Sans presser le pas, découvrons les incontournables de la ville aux côtés d'une Bernoise. Sur cette place bien connue des boulistes, il y a un ascenseur qui fonctionne depuis 115 ans. "Il a été construit par quelqu'un que les Français connaissent bien, c'est Gustave Eiffel", explique Jeanne Roy-Stämpfli, habitante de Berne. Il relie la vieille ville au quartier de la Matte, 30 mètres plus bas.

Quel que soit le quartier, difficile de passer à côté tant il est partout, l'ours, emblème de la ville. Depuis 2009, un parc d'environ 10.000 mètres carrés a été construit pour les ours. Mais alors, pour les apercevoir, nous lançons donc l'opération "Trouver l'ours". Cette enquête au grand air nous a ouvert l'appétit. Il n'est que midi et le restaurant de fondue est déjà plein.