Influence en Afrique, exploitation minière... Wagner, bien plus qu'une "simple" milice

Identifiés notamment en Libye, au Soudan, au Mozambique, les mercenaires de Wagner sont surtout en première ligne dans deux autres pays africains. Au Mali, quoique la junte s'en défende et évoque des "instructeurs russes", ainsi qu'en République centrafricaine, où un cadre du groupe paramilitaire gère la sécurité du président Faustin-Archange Touadera. Dans ce même État, qui dispose de nombreuses mines d'or, Wagner est aussi rémunéré en obtenant l'exploitation des ressources naturelles, selon NBC News. En Syrie enfin, Wagne est encore présent, en plus petit nombre, près des puits de pétrole ainsi que dans les provinces de Hama et Lattaquié.

Un commerce qui permet, ainsi, à Wagner de contourner les sanctions économiques de l'Union européenne à son encontre et contre l'État russe.

L'histoire de Prigojine permet de comprendre assez facilement cette présence tentaculaire. En 2013, il crée une immense usine à désinformation. La structure est à l'origine des ingérences russes dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Selon Prigojine, cette "ferme à trolls" a été créée "pour protéger l'espace informationnel russe de la propagande grossière et agressive des thèses antirusses de l'Occident". Un an plus tard, la milice Wagner était fondée.