Aux États-Unis, la cavale d'un zèbre embrase les réseaux sociaux

Z, une femelle zèbre, s'est échappée de la remorque de sa propriétaire le 28 avril dernier sur une autoroute de l'État de Washington. Tandis que les autorités mènent les recherches, les internautes multiplient les messages humoristiques mettant en scène la fugitive.

Mais où est passée Z ? Depuis bientôt une semaine, les internautes américains mènent l’enquête suite à la disparition d'une zèbre femelle qui s’est échappée lors de son transport vers un zoo du Montana. Sur les réseaux sociaux, l’animal est devenu une source inépuisable de parodies et de théories toutes plus farfelues les unes que les autres.

"Nous pouvons confirmer qu’un zèbre rebelle s’est arrêté brièvement ce matin à notre bureau de Seattle Ouest", écrit sur X le service des permis de conduire de l’État de Washington. "Il a dit qu’il avait besoin d’une carte d’identité pour traverser la frontière. Nous lui avons rappelé qu’il est un zèbre et qu’il peut simplement traverser s’il le veut."

L’affaire débute le 28 avril dernier, sur une autoroute à hauteur de la ville de North Bend. Alors qu’elle transporte quatre femelles zèbres vers le zoo, leur propriétaire s’arrête pour réajuster le tapis de sa remorque. Lorsqu’elle ouvre la porte, les animaux jaillissent et prennent la tangente. "La première chose à laquelle j'ai pensé a été de les éloigner de la route", raconte Kristine Keltgen, citée par plusieurs médias américains. "Puis je me suis dit que j'avais besoin d'aide."

Au stade, au resto, au bureau...

Hasard incroyable : deux dresseurs de chevaux et un professionnel de rodéo qui ont aperçu la scène s’arrêtent et viennent donner un coup de main à Kristine Keltgen. Ensemble, ils parviennent à récupérer trois des zèbres femelles. Mais la quatrième, baptisée Z, a sauté par-dessus une barrière et s’est évanouie dans la nature.

Depuis, la fugitive a été aperçue par de nombreux témoins et par des systèmes de vidéosurveillance. Mais sa cavale dure toujours, pour le plus grand bonheur des réseaux sociaux…

Z serait-elle sur le point d'être retrouvée ? Vendredi, un sentier de randonnée a été fermé dans la région de sa disparition. "Il semble que ce soit une zone fréquentée par le zèbre", ont expliqué les autorités. La traque est menée par des services spécialisés de la faune du comté qui prient les habitants de ne pas tenter de capturer Z eux-mêmes.