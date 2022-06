Washington promet une riposte "rapide" avec ses alliés en cas d'essai nucléaire nord-coréen

Les États-Unis et leurs alliés préparent une riposte "rapide" en cas de nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord, y compris en révisant leur "posture militaire", a prévenu, lundi 13 juin, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. "La Corée du Nord a terminé les préparatifs pour un autre essai nucléaire et je pense qu'il ne manque plus qu'une décision politique" pour passer à l'acte, a ajouté à ses côtés son homologue sud-coréen Park Jin lors d'une conférence de presse à Washington, estimant aussi que cela provoquerait de nouvelles "sanctions internationales".