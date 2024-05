Washington : une voiture fonce sur la Maison-Blanche, le conducteur tué

Un homme est venu percuter à grande vitesse les grilles des portails de sécurité de la Maison-Blanche, ont indiqué les services secrets américains ce dimanche. Le conducteur du véhicule est décédé.

"Juste avant 22h30, un véhicule arrivant à grande vitesse est entré en collision avec un des portails du périmètre de sécurité autour de la Maison-Blanche", à Washington, ont indiqué les services secrets américains sur X ce dimanche. Son conducteur a été tué, sans qu'il y ait eu de menace pour la sécurité, ont-ils annoncé. Les membres des services de sécurité présents sur les lieux ont immédiatement tenté de secourir le conducteur, mais celui-ci "était décédé", ont-ils précisé.

Anthony Gugielmi, porte-parole des services secrets, chargés de la sécurité de la Maison-Blanche, a précisé qu'il n'y avait "pas de menace, ni d'implications pour la sécurité publique". Mais une enquête est en cours.

En janvier, le conducteur d'un véhicule avait été arrêté pour avoir lui aussi percuté une des grilles du périmètre de sécurité. La Maison-Blanche a fait l'objet ces dernières années de plusieurs tentatives d'intrusions, suffisamment inquiétantes pour que les services de sécurité décident en 2020 de construire une nouvelle barrière, plus haute et d'un métal plus résistant, autour du périmètre de la demeure présidentielle.