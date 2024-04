Humanitaires tués à Gaza : les explications de l'armée israélienne

L'armée israélienne a reconnu mercredi une "grave erreur" après la mort de plusieurs employés de la World Central Kitchen dans la bande de Gaza. Cette opération "n'aurait pas dû se produire", selon le chef de l'état-major israélien, Herzi Halevi. La veille, une frappe israélienne avait tué sept membres de cette ONG humanitaire, parmi lesquels six étrangers.

Tsahal plaide "l'erreur". Au lendemain de la frappe israélienne qui a tué sept employés de l'ONG humanitaire World Central Kitchen dans la bande de Gaza, le chef de l'état-major israélien, Herzi Halevi, a donné de premières explications. Plus tôt, le président d'Israël avait présenté ses "excuses sincères" et fait part de sa "profonde tristesse" pour cette frappe, que le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a qualifiée de "non intentionnelle" et de "tragique".

Une "mauvaise identification" de nuit

D'après les conclusions d'un débriefing préliminaire, cette frappe sur Deir al-Balah est une "grave erreur" qui fait suite à une "mauvaise identification, la nuit, pendant une guerre, dans des conditions très complexes". "Elle n'aurait pas dû se produire", a reconnu Herzi Halevi dans un message vidéo publié sur tous les réseaux sociaux de l'armée.

Le chef de l'état-major n'a toutefois pas donné plus de précisions, disant vouloir s'appuyer sur "l'enquête approfondie" qui devrait être menée "dans les prochains jours" par un "organisme indépendant". "Nous tirerons toutes les conclusions nécessaires et les mettrons en œuvre immédiatement", s'est-il engagé face caméra, promettant également de partager "en toute transparence" les résultats de cette enquête. Selon les images de la frappe, qui a tué sept travailleurs humanitaires, les trois véhicules touchés étaient distants d'environ 2,5 kms, "ce qui suggère qu'il y a eu plus d'une frappe", comme l'écrit la BBC.

En attendant les résultats de l'enquête "aux plus hauts niveaux", Tsahal a déclaré "prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que davantage soit fait pour protéger les travailleurs humanitaires", dans la bande de Gaza. Assiégée depuis six mois, cette enclave est au bord d'une famine jugée "pire que catastrophique" par le Fond des Nations unies pour la population (UNFPA).