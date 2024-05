Xi Jinping en France : pourquoi Emmanuel Macron convie-t-il le président chinois à La Mongie ?

Au second jour de sa visite d'État, Emmanuel Macron emmène ce mardi Xi Jinping à La Mongie. Une escapade "personnelle" censée permettre un dialogue plus direct sur la guerre en Ukraine ou les désaccords commerciaux. Ce petit coin des Pyrénées n'a pas été choisi au hasard : le chef de l'État y nourrit d'anciennes et profondes attaches.

Après les ors de l'Élysée, direction la neige des cimes. Et pas n'importe lesquelles, celles de La Mongie, juste avant le col du Tourmalet, mythique ascension du Tour de France. Emmanuel Macron emmène ce mardi le président chinois Xi Jinping dans cette station de ski pyrénéenne, "directement lié à son histoire très personnelle", explique son entourage. Celui qui fêtera mardi les sept ans de sa première élection, a en effet passé de nombreuses vacances entre le bourg de Bagnères-de-Bigorre et La Mongie avec ses grands-parents maternels Germaine et Jean Noguès auxquels il était très attaché.

C'est avec "Manette" et "Koulou", leurs petits surnoms, que le jeune Emmanuel descendait chaque année en train jusqu'à cette petite vallée, une semaine en hiver et un mois en été. "C'est grâce à elle qu'il est arrivé là où il est", raconte Nicole Arnal, une cousine du président. Institutrice puis directrice d'école, Manette "le faisait travailler tous les jours", même en vacances, se souvient-elle. En dépit de la mort de Jean en 2002 et celle, douloureuse, de Manette en 2013, Emmanuel Macron n'a jamais cessé de se rendre dans les Hautes-Pyrénées, notamment pour se recueillir sur la tombe de sa grand-mère à Montgaillard. "Il souffle quand il vient ici", explique la fille de Nicole.

Un déjeuner en altitude

Autre étape importante de cette journée, Emmanuel Macron et Xi Jinping, accompagnés de leurs épouses, vont déjeuner dans le restaurant d'altitude d'Eric Abadie, éleveur et ami du président. Une sorte de réponse à la cérémonie du thé qu'ils avaient partagée l'an dernier à Canton dans la résidence officielle où le père du président chinois avait vécu quand il était gouverneur de la province du Guangdong.

Au menu : épaule d'agneau, jambon de porc noir et haricots tarbais, une sélection de fromages du meilleur ouvrier de France Dominique Bouchait, et tarte aux myrtilles en dessert, à la demande de Brigitte Macron. Les deux couples présidentiels et leurs interprètes dégusteront par ailleurs des vins locaux, un Montus rouge et un Saint Mont blanc.

"Manu", il l'a rencontré "gamin" alors qu'il venait déjeuner à son restaurant en face des pistes de La Mongie avec son grand-père, raconte l'éleveur de 61 ans. "Le courant est passé" et leur amitié dure maintenant depuis près de trente ans. Les péripéties politiques du "gamin" n'ont pas rompu les liens. "Quand il était ministre de l'Économie, (...) je l'ai fait dormir dans un canapé, avec Brigitte. Tout le monde ne l'aurait pas fait", se rappelle Eric Abadie.

À Eric Abadie, le président confiait encore récemment au téléphone : "Ça va faire dix ans que je serai au pouvoir, et j'aimerais qu'il y ait des choses qui restent." En y faisant monter Xi Jinping, le président français veut à coup sûr inscrire ce petit coin des Pyrénées dans l'histoire.