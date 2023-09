Le Parlement canadien et Zelensky ont-ils vraiment applaudi un ancien soldat d'une division nazie ?

La polémique est montée d’un cran dans la journée de dimanche et a conduit aux excuses publiques du président de la Chambre des communes, Anthony Rota : "J’ai depuis reçu de nouveaux renseignements qui me font regretter ma décision d’avoir présenté cette personne […] Je suis le seul responsable de cette initiative, l’individu en question étant une personne de ma circonscription dont on m’avait parlé". De son côté, le cabinet du Premier ministre, Justin Trudeau, a assuré ne pas avoir été "informé à l’avance de l’invitation ou de la reconnaissance'' de Yaroslav Hunka.

Mais alors, que sait-on de cet homme et de son passé ? CBS News a tenté de contacter l’entourage de Yaroslav Hunka, sans succès. D’après nos recherches, l’homme de 98 ans est aujourd’hui très impliqué dans la communauté catholique ukrainienne. Par exemple, en 2020, ses fils Martin et Peter Hunka font un don de 30.000 dollars à l’Institut canadien d'études ukrainiennes, affilié à l’université de l'Alberta, en hommage à deux figures du XXe siècle de l'Église catholique ukrainienne clandestine. Yaroslav Hunka, lui, est né en 1925 dans le village ukrainien d’Urman et "après la Seconde Guerre mondiale, il s'est installé au Royaume-Uni et a rejoint l'Association des Ukrainiens de Grande-Bretagne", peut-on lire dans une courte biographie réalisée par l’université de l'Alberta. "Il épouse Margaret Ann Edgerton en Angleterre en 1951, puis émigre au Canada en 1954 et s'installe à Toronto". Il vit depuis à North Bay, en Ontario.