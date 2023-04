Yémen : au moins 85 morts et 322 blessés dans une bousculade

Ce drame survient alors que le Yémen est déchiré depuis près de neuf ans par un conflit qui oppose les rebelles Houthis soutenus par l'Iran, aux forces progouvernementales appuyées par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. Débuté en 2014, ce conflit a fait des centaines de milliers de morts et provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde pour les 30 millions d'habitants de ce pays, le plus pauvre de la péninsule arabique, selon l'ONU.

Des millions de Yéménites ont également été déplacés par les affrontements entre les deux camps dans un contexte d'épidémies, de manque d'eau potable et de famine, alors que plus des trois quarts de la population dépendent d'une aide internationale qui ne cesse de diminuer.

Seule lueur d'espoir pour la population : la situation sur le terrain est restée calme ces derniers mois après la fin d'une trêve de six mois négociée par l'ONU et qui a expiré en octobre. La semaine dernière, une délégation saoudienne et des médiateurs envoyés par Oman se sont rendus à Sanaa pour tenter de jeter les bases d'un cessez-le-feu durable. Une "opportunité sérieuse" comme le Yémen n'en avait plus connu depuis huit ans, a souligné l'émissaire de l'ONU Hans Grunberg qui a néanmoins tempéré : "Ne nous faisons pas d'illusion. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour construire la confiance et faire des compromis".