Yémen : face à une menace de marée noire, l'ONU appelle aux dons pour démanteler un pétrolier abandonné

Le pétrolier contient l'équivalent d'un peu plus d'un million de barils et risque à tout moment de se briser, d'exploser ou de prendre feu, selon des experts. "Les Nations Unies ont estimé le coût de l'opération d'urgence à 79,6 millions de dollars (73,2 millions d'euros)", a indiqué l'Organisation. Selon l'ONU, ce montant comprend le sauvetage, le démantèlement, la location d'un autre navire pour conserver le pétrole ainsi que les frais de personnels et d'entretien.

Lors d'une conférence de presse à New York, le coordonnateur humanitaire de l'ONU pour le Yémen, David Gressly, a précisé que le recours à un autre navire aurait un coût estimé à environ 25 millions de dollars. "La mise en oeuvre du plan ne peut commencer sans le financement des donateurs", a souligné l'ONU, appelant à des "engagements financiers rapides" face à une "bombe à retardement", l'intervention devant selon elle commencer dès la mi-mai. "Ma préoccupation particulière est vraiment que nous devons terminer cette opération d'ici à la fin septembre pour éviter les vents turbulents et les courants qui commencent en octobre, novembre, décembre, augmentant le risque de toute opération", a souligné David Gressly.

D'après l'ONU, une marée noire conduirait à la fermeture des ports de Hodeida et Salif, dans la région de Hodeida, pourtant essentiels pour les importations de produits de première nécessité et l'acheminement de l'aide humanitaire, dans un pays au bord d'une famine à grande échelle. Une conférence de donateurs co-organisée par les Pays-Bas et l'ONU doit se tenir au cours de la première quinzaine de mai, a précisé David Gressly. La Haye devrait annoncer prochainement sa date précise.