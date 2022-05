YouTube retire plus de 70.000 vidéos et 9000 chaînes liées à la guerre en Ukraine

Selon Neal Mohan, responsable produits du site, les vidéos liées à l'actualité du conflit avaient engrangé plus de 40 millions de vues rien qu'en Ukraine. "La première responsabilité, et probablement la plus importante, est de s'assurer que les personnes qui recherchent des informations sur cet événement peuvent obtenir des informations précises, de haute qualité et crédibles sur YouTube", a-t-il déclaré au Guardian. Sans dévoiler le détail des chaînes et vidéos retirées, il a indiqué qu'une grande partie d'entre elles se faisaient le porte-voix des récits du Kremlin sur l'invasion, provenant même, pour certaines, directement du gouvernement russe.

YouTube compte environ 90 millions d'utilisateurs en Russie, bien que la publicité ne soit plus autorisée sur la plateforme dans le pays. "YouTube reste le plus grand site de partage de vidéos en activité en Russie même", "où les citoyens russes peuvent obtenir des informations non censurées sur la guerre", a déclaré Neal Mohan. La semaine dernière, le ministre russe du Développement numérique, Maksut Shadaev, a déclaré que le pays ne bloquerait pas YouTube, car "avant tout, lorsque nous restreignons quelque chose, nous devons clairement comprendre que nos utilisateurs ne souffriront pas", a-t-il fait valoir.