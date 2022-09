Zaporijia : interrogations autour d'une roquette retrouvée aux abords de la centrale

Vendredi, les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont achevé leur inspection de la centrale de Zaporijia, laissant derrière eux six membres de la délégation. L’objectif reste le même : évaluer, de manière indépendante, les "risques pour la sûreté et la sécurité nucléaire" de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, sous occupation russe depuis le mois de mars et la cible de bombardements.

D’après des images tournées par la télévision russe, au cours de cette mission "de soutien et d’assistance", les experts de l’AIEA se sont retrouvés sur un site où un obus qui n'avait pas explosé était planté dans le sol.