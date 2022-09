Zaporijia : armes russes, assaut ukrainien… Les rumeurs autour de la centrale passées au crible

Si les bombardements sur la centrale sont avérés, chaque camp se rejette donc la responsabilité. Mais d’après des comptes pro-russes, plus de doutes, les Ukrainiens sont les seuls mis en cause. Et cela, l’ONU l’aurait elle-même reconnu, si l’on en croit par exemple ce compte Twitter : "L'ONU remercie la Russie d'avoir arrêté l'attaque ukrainienne amphibie sur la centrale nucléaire ce matin et d'avoir assuré la sécurité des inspecteurs de l'ONU".

Mais d’où viennent ces affirmations ? Très certainement d’une déclaration du porte-parole du secrétaire des Nations Unies, isolée, partagée… et détournée. Le 1er septembre en conférence de presse, Stéphane Dujarric, est alors interrogé par un journaliste de Ria Novosti, l’agence de presse russe, sur une tentative de sabotage de la centrale menée le jour même, et que les Russes attribuent à l’Ukraine. Et comme on peut l’entendre dans la séquence ci-dessous, le porte-parole répond : "Nous sommes heureux que la Fédération de Russie ait fait ce qu’elle devait pour assurer la sécurité de nos inspecteurs".