Zelensky de retour à Kiev, Poutine parle de "guerre"... Le point sur la situation en Ukraine

Poutine fait un lapsus

C'est un détail qui a son importance. Vladimir Poutine a utilisé le mot "guerre" jeudi pour désigner le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. En réaction à la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis, le chef du Kremlin a en effet affirmé que son souhait était de "mettre fin à cette guerre". C'est la première fois qu'il emploie ce terme (en tout cas publiquement), le président russe ayant préféré jusqu'alors utiliser l'euphémisme "opération militaire spéciale". Un changement lexical qui n'est pas passé inaperçu chez ses opposants, dont un député municipal russe. Nikita Yuferev, un législateur municipal de Saint-Pétersbourg qui a fui le pays, a annoncé avoir déposé une plainte contre le chef du Kremlin pour "diffusion de fausses informations sur l'armée". "Il n'y a pas eu de décret pour mettre fin à l'opération militaire spéciale, aucune guerre n'a été déclarée", a-t-il ironisé sur Twitter, soulignant que ce mot est en effet interdit en Russie pour parler du conflit qui l'oppose à l'Ukraine. "Plusieurs milliers de personnes ont déjà été condamnées pour de tels propos sur la guerre."

Washington appelle Poutine à "reconnaître la réalité" après qu'il a parlé de "guerre" en Ukraine

Si ce changement lexical fait jaser, pour l'heure, toute interprétation n'est que spéculation. Un responsable américain, cité par CNN, estimait en effet que l'utilisation de ce mot n'était pas intentionnelle et qu'il s'agissait probablement d'un lapsus. Ce qui n'a pas empêché Washington de sauter sur l'occasion pour appeler, avec une pointe d'ironie, le président russe à reconnaître la réalité du conflit en Ukraine. "Depuis le 24 février, les États-Unis et le reste du monde savent que 'l'opération militaire spéciale' était une guerre non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine", a souligné un porte-parole du département d'État américain. "Au final, après 300 jours, Poutine a appelé la guerre par son nom", a-t-il ajouté. "Comme prochaine étape dans la reconnaissance de la réalité, nous l'exhortons à mettre fin à cette guerre en retirant ses troupes d'Ukraine".

Une "ère glaciaire" entre Moscou et Washington

Un ton sarcastique bien loin de celui employé par l'ambassadeur de Russie aux États-Unis un peu plus tôt. Auprès de l'agence de presse russe TASS, Anatoly Antonov a déclaré que le risque d'un affrontement entre Washington et Moscou était "élevé", décrivant l'état du dialogue entre les deux pays comme comparable à celui de l'"ère glaciaire". Par ailleurs, l'ambassadeur a précisé qu'il avait fait savoir aux États-Unis "que les systèmes Patriot" promis à l'Ukraine, "seront des cibles légitimes pour les frappes". "La question est de savoir si les Américains maintiendront les livraisons."