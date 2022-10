Ukraine : Zelensky évoque des "frappes préventives" de l'Otan, Moscou fulmine

Le ton monte (encore un peu plus) entre Moscou et Kiev. Ce jeudi, Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à mener des "frappes préventives" contre la Russie. "Que doit faire l'Otan ? Éliminer la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires. Mais surtout, je lance à nouveau un appel à la communauté internationale, comme avant le 24 février : des frappes préventives, pour qu'ils sachent ce qui leur arrivera s'ils les utilisent", a déclaré le dirigeant ukrainien. "Et non l'inverse, attendre des frappes nucléaires de la Russie pour pouvoir dire : 'Oh, eh bien, tu fais ça, alors maintenant prends ça de notre part!'", a-t-il ajouté. "Revoir sa façon de faire pression, voilà, c'est ce que doit faire l'Otan, revoir sa façon de l'utiliser", a-t-il réclamé.