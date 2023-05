Enquête pour crimes de guerre, contre-attaques à Bakhmout... Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

Appel à la Chine. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a appelé mercredi la Chine à utiliser "ses relations avec la Russie" pour lui "faire comprendre qu'elle est dans une impasse" en Ukraine, lors du compte rendu du Conseil des ministres, en présence de son homologue allemande, Annalena Baerbock. "Il est nécessaire que la Chine utilise ses relations avec la Russie pour faire mieux comprendre à la Russie qu'elle est dans une impasse et lui demander de revenir à la raison pour un retour à la paix et non la continuation de la guerre", a déclaré Catherine Colonna, plus de 14 mois après l'invasion russe de l'Ukraine.

Formation de soldats ukrainiens. Enfin, les forces armées canadiennes et lettones commenceront lundi à former des soldats ukrainiens en Lettonie, ont annoncé mercredi conjointement les ministres de la Défense des deux pays. Cette formation s'inscrit dans le prolongement des déploiements et des entraînements militaires canadiens effectués en Grande-Bretagne et en Europe pour renforcer les défenses de l'Otan et soutenir l'Ukraine.