Pékin annonce la répression face aux manifestations inédites en Chine

L'élément déclencheur de ces manifestations : un incendie mortel la semaine dernière à Urumqi, la capitale de la région du Xinjiang dans le nord-ouest. Les restrictions sanitaires sont accusées d'avoir empêché le travail des secours en condamnant des portes, des arguments balayés lundi par le gouvernement.

Les protestations ont lieu contre la "politique zéro Covid" drastique dans laquelle Pékin a enfermé le pays, en refusant d'utiliser sur son territoire les vaccins occidentaux plus efficaces et en maintenant des confinements quasi-constants, ainsi que des contrôles extrêmement strictes et quotidiens pour la population. Le taux insuffisant de vaccination en Chine, particulièrement chez les plus âgés, est l'un des arguments mis en avant par le gouvernement pour défendre sa politique sanitaire. En parallèle de cette annonce, la Commission nationale de la santé s'est donc engagée à "accélérer la hausse du taux de vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans et à continuer d'augmenter le taux de vaccination des personnes âgées de 60 à 79 ans".