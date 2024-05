Quatre ans de prison pour avoir couvert le Covid : une journaliste chinoise pourrait être libérée ce lundi

Une journaliste chinoise doit être libérée ce lundi 13 mai après avoir passé quatre ans en prison. Zhang Zhan avait été arrêtée en 2020 pour avoir filmé et publié des reportages lors de la mise en place d'une quarantaine dans la ville de Wuhan, la première ville touchée par la pandémie de Covid. La Chine est l'un des pays les plus répressifs au monde envers les journalistes indépendants.

Quatre ans derrière les barreaux pour avoir fait son travail. La journaliste chinoise Zhang Zhan, emprisonnée depuis 2020, doit retrouver sa liberté ce lundi 13 mai 2024. La quarantenaire avait été condamnée après avoir réalisé des reportages montrant la mise en place de quarantaines à Wuhan (Chine), première ville au monde touchée par la pandémie de Covid 19.

Mise à l'écart pour en avoir trop montré

La reporter et ancienne avocate avait filmé et publié des reportages sur WeChat, Twitter et YouTube. "Je ne trouve rien à dire parce que tout est dissimulé. C'est le problème auquel ce pays est confronté actuellement : toute opposition de notre part pourrait être (écartée comme) des rumeurs", constatait-elle dans une vidéo deux semaines après son arrivée à Wuhan.

Sa couverture de l'actualité a cessé à la mi-mai 2020, après son arrestation par la police et son transfert à Shanghai. Zhang Zhan a ensuite écopé de quatre ans de prison pour "provocation aux troubles à l'ordre public". Cette accusation est régulièrement utilisée par le gouvernement chinois pour cibler les dissidents et les militants pour les droits humains.

Des conditions de détention difficiles

L'ancienne avocate a mené plusieurs grèves de la faim depuis son arrestation. Son état de santé a régulièrement suscité l'inquiétude de ses partisans, mais aussi celle de l'Union européenne. En 2021, l'UE avait demandé à Pékin "de respecter ses obligations internationales en matière de droits humains et de libérer immédiatement et sans condition Zhang Zhan". À l'époque, la mère de la journaliste avait déclaré que sa fille avait désespérément besoin de soins médicaux.

Selon Amnesty International, les autorités carcérales ont entravé les pieds et les mains de la jeune femme 24h/24, et ce, pendant six mois, au début de sa détention. Au mois de juillet 2021, elle avait été hospitalisée pour "malnutrition aigüe", avant de retourner derrière les barreaux, toujours selon l'ONG.

Reporters sans frontières a décerné à Zhang Zhan le Prix de la liberté de la presse en 2021. L’organisme a par ailleurs appelé "la communauté internationale à faire pression sur les autorités pour assurer sa libération inconditionnelle lundi", dans un message publié sur X le 10 mai 2024.

À l'issue de sa libération conditionnelle qui devrait débuter ce 13 mai 2024, Zhang Zhan devrait être étroitement encadrée par les autorités, comme beaucoup de prisonniers d'opinion chinois après leur sortie de prison. Reporters sans frontières classe la Chine au 172ᵉ rang sur 180 dans son classement annuel de la liberté de la presse.