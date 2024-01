Bonjour ! La Matinale TF1 - Des milliers de réservations d'hôtels annulées avant les JO : à Lille, "c'est assez vertigineux"

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques a annulé des milliers de nuitées dans plusieurs villes de province. La ville de Lille est notamment concernée, avec quelque 20.000 nuitées annulées. Sur place, la journaliste de "Bonjour ! La Matinale TF1" Marion Fiat a interrogé le président du Club Hôtelier de Lille Métropole.

Mauvaise surprise pour des centaines d'hôtels de Lille. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques a annulé des milliers de nuitées dans plusieurs villes de province, et notamment dans la capitale des Hauts-de-France. Depuis un hôtel concerné, la journaliste Marion Fiat explique (vidéo à voir en tête de cet article, mais aussi sur TF1+) que le Comité olympique avait réservé des nuits d'hôtel en masse en vue des épreuves de handball et de basket, mais a finalement annulé quelque 20.000 nuitées.

Boris Delecroix, président du Club Hôtellier de Lille Métropole et du Grand Hôtel Bellevue, réagit : "20.000 nuitées annulées, c'est assez vertigineux. Naturellement, on savait que des annulations pouvaient arriver, c'est dans le contrat. Mais on ne s'attendait pas à une telle chute des réservations. Ce n'est pas inquiétant parce que c'est dans six mois, mais charge à nous de trouver des solutions pour relouer ces chambres à des clients individuels".

Marion Fiat, elle, rappelle aux spectateurs parisiens des JO 2024 que les nuitées réservées à Lille sont moins chères qu'à Paris.