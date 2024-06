À Paris, la préfecture de police continue sa chasse aux taxis clandestins, alors que des millions de touristes arriveront fin juillet. Les contrôles s'intensifient dans les aéroports et à la sortie des gares, mais le plus compliqué reste de déceler les fraudes sur Internet

Les faux taxis seront l'un des premiers problèmes que devront affronter les visiteurs venus assister aux épreuves des Jeux olympiques de Paris. Dans les gares ferroviaires comme dans les aéroports, ces chauffeurs clandestins agissent à la vue de tous, en racolant les voyageurs, comme le montre le reportage de TF1 ci-dessus. À peine descendue du train, notre équipe est accostée par un individu. Pour un trajet de neuf kilomètres dans la capitale, l'homme annonce son prix : 69 euros, soit 45 euros de plus que le tarif réglementaire.

Il s’agit en réalité d’un faux taxi, autrement dit un chauffeur qui ne possède pas de licence. L'homme justifie ce tarif exorbitant par une prise en charge immédiate, et nous décourage d'ailleurs d'aller faire la queue pour un vrai taxi. "Vous avez entre 25 et 35 minutes d’attente", plaide-t-il. À l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, c’est le même manège. On peut observer un autre chauffeur clandestin en train de démarcher ses clients avant même la sortie du terminal, alors que c'est pourtant illégal.

Les "Boers", une brigade spécialisée

À l'approche du coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris, les contrôles s'intensifient. Ce jour-là, un van aux vitres fumées sans signalétique de taxi ou VTC vient d'être arraisonné par un groupe de policiers en civil sur la rampe d'accès à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Enfilant un brassard "police" orange fluo, des policiers de la brigade des Boers, une unité spécialisée dans la traque des taxis clandestins, contrôlent son conducteur. Dans le mille : le chauffeur s'avère n'avoir aucune licence, ni même de permis de conduire ou d'assurance du véhicule.

Les agents invitent les passagers à descendre du véhicule en les informant de la pratique frauduleuse. Le conducteur est immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Les peines encourues pour l'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi sont de 15.000 euros d'amende et de 1 an de prison. D'après la préfecture de police, les opérations de lutte contre les faux taxis dans les aéroports donnent lieu ces derniers temps à une cinquantaine de gardes à vue par mois. Ce qui témoigne de l'ampleur du phénomène.

C’est insupportable, aussi bien pour nous que pour les clients". Un chauffeur de taxi

Une concurrence illégale que les professionnels du secteur dénoncent. "C’est insupportable, aussi bien pour nous que pour les clients", déplore un chauffeur de taxi, dans la vidéo. "Il faut faire plus de contrôles", soutient un autre au micro de TF1. Cette tâche revient à une unité spécialisée de la préfecture de police de Paris, les "Boers". Créée en 1938, l'unité de contrôle des transports de personnes, son nom officiel, compte près de 90 policiers en civils, dont une vingtaine d'officiers de police judiciaire, selon le site de la préfecture de police.

Méfiez-vous des faux sites internet !

Durant les JO, en plus de leur présence habituelle dans les gares ferroviaires et aéroports, les Boers étendront leur présence aux sites d'épreuves olympiques. Mais la surveillance devra aussi se faire sur Internet. Car les faux chauffeurs trompent également leurs clients en usurpant le nom de vraies compagnies de taxi – leur principale victime étant le leader G7. En tapant son nom sur Internet, plusieurs faux sites apparaissent. Pour que l'illusion soit parfaite, certains vont jusqu'à reproduire à l'identique l'interface de la plateforme.

Pour en savoir plus, nous avons contacté l’un de ces sites afin de savoir combien coûte une course entre la rive droite parisienne et l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. "Ça va vous faire un total de 69 euros", nous annonce une interlocutrice au téléphone. Cela correspond à 13 euros de plus que le forfait imposé aux taxis authentiques. Face à notre insistance, elle finit par reconnaître n’avoir aucun lien avec l’entreprise G7. "Vous êtes avec une centrale de mise en relation entre chauffeur et client, et pas G7", lâche-t-elle avant d’écourter l’appel.

La compagnie de taxis G7 déclare recevoir de nombreuses plaintes. "Ces pratiques privent les chauffeurs de taxis indépendants affiliés à G7 d’une partie de leur chiffre d’affaires". Un enjeu majeur pour l’entreprise, alors que 15 millions de touristes sont attendus en Île-de-France pendant la période des Jeux olympiques de Paris 2024 (du 26 juillet au 11 août). Mais le business est juteux et l'ampleur du phénomène rend la tâche difficile pour les policiers en charge de traquer ces conducteurs de taxi clandestins.