Cérémonie d'ouverture des JO 2024 : qui pourra bénéficier des billets gratuits ?

Face au casse-tête sécuritaire, le gouvernement a revu à la baisse la jauge de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Ce sont finalement 326.000 personnes qui seront conviées, dont 222.000 gratuitement. Mais alors qui pourra bénéficier de ces précieux sésames et comment les acquérir ?

L'exécutif revoit ses plans (nettement) à la baisse. Alors qu'il envisageait initialement de convier 600.000 personnes pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, il a finalement réduit la jauge de moitié. En raison du défi sécuritaire que représente cette vaste parade fluviale sur la Seine, une première hors d'un stade pour un tel évènement, dans un contexte international tendu et avec une menace terroriste omniprésente, ce sont 326.000 heureux - l'équivalent de quatre fois le Stade de France - qui pourront accéder aux quais hauts et bas.

Parmi eux, 104.000 devront acheter des billets (à des coûts parfois astronomiques : actuellement à partir de 2700 € sur la billetterie officielle) et 222.000 pourront profiter de l'événement gratuitement. À ceux-là s'ajouteront environ 200.000 personnes dans les immeubles donnant sur le fleuve et 50.000 personnes dans les fan-zones de la capitale.

Les billets gratuits remis par des "tiers de confiance"

En revanche, et c'est là toute la particularité des récentes annonces, la distribution des tickets gratuits ne se fera pas par le biais d'une plateforme ouverte au grand public, comme cela était pressenti. Au contraire, ils seront remis par des "tiers de confiance", affirme Gérald Darmanin, citant "l'État, les villes hôtes, les conseils régional et départementaux d'Île-de-France" et le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo). Autrement dit, pour espérer obtenir les précieux sésames, il faudra être dans les petits papiers d'une collectivité ou d'une personne qui a les moyens de les allouer. À noter, a précisé une source gouvernementale à l'AFP, que des "habitants", "riverains" ou des "commerçants" qui sont "impactés" par l'organisation de la compétition pourraient se voir gratifier d'une ou plusieurs places.

On va évoluer sans doute vers un événement sportif qui va se limiter à une élite Alexis Corbière

Ce nouveau dispositif, qui fait office de "plan B", se distingue assez nettement de la promesse initiale. "On veut vraiment que la cérémonie soit populaire, ouverte à tous, unique en termes d'expérience, très innovante et qu'elle ait du sens pour les Français", avait ainsi déclaré Emmanuel Macron en février 2021. Force est de constater que le produit final devrait être assez éloigné de ces aspirations. "On va évoluer sans doute vers un événement sportif qui va se limiter à une élite, pas du tout populaire", fustige sur LCI Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis.

Un ultime filtrage par les services de renseignement

Toutefois, du côté du ministère de l'Intérieur, ce parti pris ressemble au compromis permettant la plus grande sécurisation possible de l'événement. Même s'il n'y a "pas de menace terroriste caractérisée portant sur les jeux à ce jour, il y a une menace sur la France en général", rappelle ainsi Gérald Darmanin, lors de sa présentation, mardi, à la commission des Lois du Sénat.

D'ailleurs, c'est pour cette raison que Beauvau aura le dernier mot sur le nom des spectateurs à la cérémonie d'ouverture. Chacun d'entre eux aura été "criblé" par les services de renseignement, avec plus d'un million d'enquêtes de sécurité prévues. "89.000 ont été effectuées à ce jour, donnant lieu à 280 avis d'incompatibilité, dont six fichés S", indique l'ancien maire de Tourcoing. En outre, "si pour une raison ou un autre de sécurité, telle personne n'est pas désirée dans l'enceinte du périmètre sur les quais hauts, nous pourrons prendre des dispositions pour annuler son QR code", ajoute-t-il, soulignant que le recours à un tiers de confiance "limite beaucoup ces difficultés".

Les personnes retenues recevront un QR code et devront se présenter avec une pièce d’identité dans le secteur indiqué le vendredi 26 juillet 2024 (la cérémonie doit se dérouler entre 19h30 et 23h). Elles seront placées dans des sortes de box, d’où elles ne pourront pas sortir pendant la procession de la flotte de 180 bateaux, pour éviter les mouvements de foule.